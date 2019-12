In der Rückrunde der Tischtennis-Bundesliga hat der TTC Neu-Ulm 2:3 bei Werder Bremen verloren. Dabei war die Mannschaft von der Donau verheißungsvoll in den Wettkampf gegen den Tabellenzweiten gestartet. Abdel-Kader Salifou bezwang im ersten Einzel den Schweden Mattias Falck in fünf Sätzen. Eigentlich eine riesige Überraschung - allerdings hatte der Franzose den Weltmeisterschaftszweiten aus Schweden bereits im Hinspiel düpiert. Es sollte dann für lange Zeit Salifous einziger Einzelsieg dieser TTBL-Saison bleiben - bis er vor knapp zwei Wochen mit einem Dreisatzerfolg gegen Mühlhausens Österreicher Daniel Habesohn aufhorchen ließ. Und nun legte er gegen Falck nach. Ungewöhnlich hoch entschieden sich die ersten vier Sätze, im letzten behielt Salifou dann die Nerven und gewann 11:9.

Der Koreaner An Jaehyun, WM-Dritter und Neu-Ulms Nummer eins, ging in seinen Einzeln gegen Werders Kirill Gerassimenko und Matthias Falck dagegen leer aus am Dienstagabend. Er war erst am Donnerstag von einer Turnierreise aus seiner Heimat zurückgekehrt, die ihm offenbar noch in den Knochen steckte. So konnte auch der 3:0-Sieg von Tiago Apolonia gegen Marcelo Aguirre die Mittelschwaben nicht vor dem finalen Doppel bewahren.

Das ist nach wie vor die Achillesferse der erst seit dieser Bundesliga-Saison zusammenspielenden Mannschaft. Eigentlich war Salifou als feste Nummer drei und vor allem als Doppelspezialist verpflichtet worden, wo er international bislang seine größten Erfolge feierte. Beim TTC Neu-Ulm aber hatte auch er in vier Versuchen nur eines jener Doppel gewonnen, die beim Stand von 2:2 über Sieg oder Niederlage des Teams entscheiden. In Bremen setzte der TTC auf das Duo Viktor Brodd und Tiago Apolonia. Das gewann den ersten Satz gegen Hunor Szocs und Marcello Aguirre souverän mit 11:3, führte auch im zweiten bereits 6:1, doch die Bremer drehten dieser Durchgang noch mit 11:9 zu ihren Gunsten und holten sich auch die beiden folgenden Sätze mit 14:12 und 11:7. "Wir haben wieder ein Doppel verloren", stellte Apolonia enttäuscht fest, auch Salifou mochte sich nicht mehr recht über seinen Erfolg gegen Falck freuen. "Wir sind traurig. Wir haben die kleine Sensation verpasst, den Tabellenzweiten zu besiegen", sagte der 30-Jährige.

Nach dem Hinspiel verloren die Neu-Ulmer damit auch das Rückspiel gegen Bremen und bleiben auf Platz neun in der Tabelle. Vor der Weihnachtspause bleiben den Schwaben noch zwei Gelegenheiten, ihre Negativserie von vier Niederlagen hintereinander zu durchbrechen. An diesem Freitag geht es zunächst zum 1. FC Saarbrücken, bevor am Sonntag (15 Uhr) zu Hause das Duell mit dem TSV Bad Königshofen ansteht. Für das bayerische Derby gegen die für ihre euphorischen Fans bekannten Unterfranken kehrt der TTC in die große Ratiopharm-Arena zurück.

Die Spieler aus Saarbrücken führen die Tabelle zurzeit mit 38:18 Punkten an. Besonders im Einzel sind sie stark, mit Deutschlands Nummer drei Patrick Franziska und dem Chinesen Shang Kun, der erst seit dieser Saison in der Bundesliga spielt. Vielleicht motiviert die Neu-Ulmer ihr Hinspiel-Sieg. Teammanagerin Nadine Berti kündigte an, dass Rückkehrer An Jaehyun in beiden Spielen zum Einsatz kommen werde. Der TTC Neu-Ulm wird hoffen, dass der 19-Jährige dann zur gewohnten Frische zurückfindet.