Bei den deutschen Tischtennismeisterschaften in Nürnberg erreichen zwei 13-Jährige das Finale im Frauendoppel. Erst dort ist nach einem Satzgewinn Schluss für Josephina Neumann und Koharu Itagaki - was einer ihrer Gegnerinnen allerdings einen deutschen Rekord einbringt.

Von Andreas Liebmann

Es war einer dieser Momente, in denen man merken könnte, dass man alt wird. Sechs Mal ist Sabine Winter vom TSV Schwabhausen schon deutsche Tischtennismeisterin im Doppel gewesen. Am Sonntag stand sie vor der Chance, mit ihrem siebten Titel die alleinige Rekordhalterin in dieser Kategorie zu werden und somit an Nicole Struse vorbeizuziehen. Ihre Gegnerinnen im Finale von Nürnberg allerdings waren zusammengerechnet jünger als Winter alleine. Sogar deutlich.

Wobei das nur ein bisschen der Nationalspielerin anzulasten ist, die übrigens auch schon zweimal Doppel-Europameisterin war. Denn mit 30 ist Winter ja durchaus noch im besten Sportlerinnenalter. Nur waren die Überraschungsfinalistinnen Koharu Itagaki vom unterfränkischen TSV Bad Königshofen und Josephina Neumann vom TV Okarben, die seit dieser Saison im Bundesligateam des Frauen-Rekordmeisters TTC Berlin spielt, nun mal beide im Januar erst 13 geworden. Knapp zwei Monate nach deren Geburt hatte Sabine Winter ihren ersten Titel bei den Frauen geholt, damals in Trier, und nun stand sie diesen beiden gegenüber, als haushohe Favoritin an der Seite von Sophia Klee, die auch erst 19 ist. Und hatte tatsächlich den ersten Satz verloren, ebenfalls sogar deutlich, 5:11.

Es wäre die Sensation der Meisterschaften in Nürnberg geworden, hätten ausgerechnet diese beiden Winters Rekordversuch gestoppt. Wobei: Schon deren Finaleinzug war natürlich mehr als ein Sensatiönchen. Schließlich hatten sich die gerade erst Teenager gewordenen Mädchen im Halbfinale gegen zwei gestandene Erstliga-Profis durchgesetzt, Chantal Mantz und Yuan Wan, immerhin die Titelverteidigerinnen. Selbst auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes war diese Hürde als wohl "unüberwindbar" eingestuft worden. Vielleicht hatten die beiden das aber einfach nur nicht gelesen. Jedenfalls setzten sich Koharu Itagaki und Josephina Neumann 11:9 im fünften Satz durch, in dem sie bereits 4:9 zurückgelegen waren. Sie hätten dann einfach "lockerer gespielt", sagte Itagaki, die 20 Tage Jüngere, als Tochter des Klubtrainers ein Bad Königshofener Eigengewächs.

Detailansicht öffnen Rekord: Sabine Winter (links) ist zum siebten Mal deutsche Tischtennismeisterin im Doppel. (Foto: MaJo/Imago)

Im Finale blieb es dann bei diesem einen Satzgewinn, trotz großer Unterstützung in der ausverkauften Halle. Im zweiten Durchgang gingen Winter und Klee 10:0 in Führung, im dritten 7:0, letztlich machten sie mit 5:11, 11:3, 11:6, 11:6 den Titel klar - und sicherten damit Winters alleinigen Rekord, den sie übrigens mit sechs verschiedenen Partnerinnen aufstellte. "Die beiden Kleinen haben das sehr gut gemacht", sagte Winter danach und fügte zu deren starkem Beginn ein Lob an, das sich nur für Außenstehende nach einem Wortwitz anhörte, tatsächlich aber ein Tischtennis-Fachbegriff ist: "Das Kurz-kurz-Spiel haben sie da eindeutig besser beherrscht als wir."

Sabine Winter stand dann auch im kurz darauf stattfindenden Einzelfinale gegen die immerhin 16-jährige Annett Kaufmann von der SV Böblingen, gegen die sie kürzlich in der Bundesliga-Rückrunde erstmals verloren hatte. In der Wiederholung des Halbfinals aus dem Vorjahr setzte sich die Favoritin 11:6, 11:8, 14:12 und 12:10 durch, womit sie ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte und sich das Double sicherte. Ähnliches gelang Dang Qiu (Düsseldorf) bei den Männern, der nach dem Sieg im Doppel mit Benedikt Duda auch das Einzelfinale gegen Patrick Franziska in 4:2 Sätzen gewann.

Ob Sabine Winters Rekord einer für die Ewigkeit wird? Ganz einfach dürfte es zumindest nicht werden, ihn zu überbieten - andererseits haben Koharu Itagaki und Josephina Neumann zum Beispiel noch sehr viele Jahre Zeit dafür.