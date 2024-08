Auch ohne die verletzte Nina Mittelham starten die deutschen Tischtennis-Frauen gegen die USA gut. Dann geht einiges schief, am Ende wird aber alles gut. Paris (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Frauen haben es ohne die verletzte Nina Mittelham knapp ins olympische Viertelfinale geschafft. Gegen die USA gewann das Team in der ersten Runde 3:2, nachdem es zuvor einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte. Die 27 Jahre alte Mittelham, die in der Weltrangliste Deutschlands bestplatzierte Spielerin ist, hatte sich vor einer Woche bei ihrem Zweitrunden-Aus im Einzel eine Bandscheibenverletzung zugezogen. Für sie rückte Yuan Wan nach.