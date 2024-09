Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat als erster europäischer Spieler das Finale eines WTT-Champions-Turniers bestritten. Der Einzel-Europameister von Borussia Düsseldorf verlor am Sonntag in Macao in 0:4 Sätzen gegen den Juniorenweltmeister Lin Shidong aus China. Auf dem Weg in dieses Endspiel hatte der 27 Jahre alte Dang unter anderem den schwedischen Bundesligaprofi Mattias Falck von Werder Bremen, den chinesischen Teamweltmeister Liang Jingkun und im Halbfinale die Turnierüberraschung Kao Cheng-jui aus Taiwan besiegt. Die Champions-Turniere sind hinter den Grand-Smash-Wettbewerben die zweite von insgesamt fünf Kategorien der seit 2021 ausgespielten Turnierserie World Table Tennis (WTT). Im November findet das einzige deutsche Champions-Turnier in Frankfurt am Main statt.