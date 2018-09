28. September 2018, 18:59 Uhr Tischtennis Costa Grabfeld

Der TSV Bad Königshofen empfängt am Wochenende gleich zwei Erstligisten: Gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt im Pokal und den 1. FC Saarbrücken in der Liga geht es darum, den guten Saisonstart fortzusetzen.

Von Andreas Liebmann

Die spanische Hafenstadt Alicante ist eine Touristenhochburg an der Costa Blanca, 330 000 Einwohner, bekannt für Weine, Olivenöl und eine pulsierende Altstadt. Die Gemeinsamkeiten mit der unterfränkischen Kleinstadt Bad Königshofen sind also: überschaubar. 6000 Einwohner, hübscher Marktplatz mit Brunnen, eine Therme. An diesem Wochenende rücken beide Städte dennoch ziemlich eng zusammen. Denn in Alicante sind vor einigen Tagen die Tischtennis-Europameisterschaften zu Ende gegangen, und Bad Königshofen im Grabfeld ist nun mal im Wesentlichen für seinen Tischtennis-Erstligisten bekannt. Und dessen Fans können am Wochenende live in ihrer Halle eine ganze Menge von dem wiedersehen, was sie zuletzt wohl nur via Livestream aus Spanien mitbekommen haben.

Erwartet wird Patrick Franziska, der Beinahe-Europameister

An diesem Samstag empfängt ihr TSV den TTC Schwalbe Bergneustadt zum Pokal-Achtelfinale (19 Uhr). Die Gäste werden angeführt von Benedikt Duda, 24, der in der ersten Liga (TTBL) noch ungeschlagen ist und in Alicante den Franzosen Simon Gauzy bezwang, immerhin Nummer 13 der Welt und EM-Zweiter von 2016. Einen Tag später ist dann zum Ligaduell der 1. FC Saarbrücken zu Gast (15 Uhr). Dessen Nummer eins Patrick Franziska, 26, hatte sich in Alicante im rein deutschen Viertelfinale gegen Duda durchgesetzt und im Halbfinale bereits wie der sichere Sieger ausgesehen gegen Timo Boll, der die Partie auf dem Weg zu seinem siebten EM-Titel dann aber doch noch umbog. Mit 3:1 Sätzen hatte Franziska bereits geführt, 7:3 im Schlussdurchgang. Viel fehlte nicht, und die Unterfranken hätten den neuen Europameister in ihrer Schulturnhalle begrüßen dürfen.

Für den TSV Bad Königshofen geht es nun freilich nicht darum, Autogramme zu ergattern, sondern den eigenen guten Saisonstart fortzusetzen. Mit bislang 4:4 Punkten und 8:8 Spielen in der Liga ist Teammanager Andreas Albert "topzufrieden", wie er versichert. "Wir wissen, dass wir kein Kanonenfutter sind und wollen auch am Wochenende beide Gegner ärgern." Zum ersten Mal könnte der Klub in ein Pokal-Viertelfinale einziehen. Königshofens Nationalspieler Kilian Ort, 22, hatte in Alicante nicht antreten dürfen, obwohl Bundestrainer Jörg Roßkopf betont hatte, auch Ort hätte es angesichts seiner ansteigenden Form verdient gehabt. Die Leistungsdichte im deutschen Team ist eben enorm. Ort ist trotzdem gut drauf. Zuschauer, die an beiden Tagen in die Halle kommen, erhalten verbilligten Eintritt und eben einen Hauch von Alicante - nur ohne Strand.