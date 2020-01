Berlin (dpa) - Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside gehen nach dem Gewinn des ersten Titels gestärkt die nächste Hürde in der Champions League an. Fünf Tage nach dem nationalen Pokalsieg treten die an Nummer eins gesetzten Berlinerinnen am Freitag im Viertelfinal-Hinspiel beim spanischen Vertreter UCAM Cartagena (19.00 Uhr) an. Trotz der laut Papierform klaren Konstellation warnt TTC-Manager Andreas Hain: "Wir dürfen uns keine Aussetzer erlauben."

Hain denkt an die Vorsaison, bei der sich beide Teams in der Gruppenphase der Champions League gegenüberstanden. Der bisher viermalige Gewinner der Champions League siegte daheim mit 3:0, hatte beim 3:2-Erfolg in Spanien aber große Mühe. Das Rückspiel findet am 14. Februar im Freizeitforum Marzahn (18.30 Uhr) statt.