Berlin (dpa/bb) - Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben einen großen Schritt Richtung Halbfinale der Champions League gemacht. Sie gewannen am Freitagabend das Viertelfinal-Hinspiel mit 3:0 beim spanischen Topteam UCAM Cartagena.

Für die Punkte sorgten die Rumänin Bernadette Szöcs durch ein 3:1 gegen Xin Liu, Xiaona Shan durch ein 3:0 gegen Silvia Erdelyi und Nina Mittelham durch ein 3:1 gegen Ana Garcia Montero. Für das Rückspiel am 14. Februar (18.30 Uhr) in der Frauensporthalle des Freizeitforums Marzahn haben die Berlinerinnen eine optimale Ausgangsposition.

"Wir haben sehr fokussiert und konzentriert gespielt und uns kaum Nachlässigkeiten erlaubt. Damit haben wir das geliefert, was gefordert war und stehen mit einem Bein unter den besten Vier. In einem Monat wollen wir den Deckel drauf machen", sagte Manager Andreas Hain.

In der knapp anderthalbstündigen Partie in Cartagena wurden die TTC-Damen lautstark von einer Reihe von Fußball-Fans des 1. FC Union unterstützt - der Bundesligist absolviert sein Trainingslager in der Nähe.