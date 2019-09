Der Link, den Andreas Albert vor einigen Wochen verschickte, klang irritierend. "Wir sind Ullmer", hieß er. Zu diesem Zeitpunkt war es ein heißes Thema, dass es da einen Neuling gab, der nicht durch Aufstiege, sondern frisch gegründet per Wildcard seinen Weg in die erste Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gefunden hatte. Albert, Teammanager des TSV Bad Königshofen, sah das durchaus kritisch, andere Klubs hätten schließlich jahrelang arbeiten müssen, um so weit nach oben zu gelangen. Und nun "Wir sind Ullmer"? War das nicht eine seltsame Art der Verbrüderung, zumal jener TTC Ebner Ulm, wie er anfangs hieß, da längst umgezogen und in TTC Neu-Ulm umbenannt worden war? Und man Ulm überdies mit nur einem "L" schreibt?

Die Sache verhielt sich natürlich ganz anders. Es ging in dem Link nicht um den neuen bayerischen Rivalen, sondern um einen heimischen Sponsor ähnlichen Namens. Doch das Derby nahte. Am vergangenen Sonntag war es soweit, und nach der Partie griff Albert zum Mikrofon und richtete einen erstaunlichen Appell an Neu-Ulms Gründer und Mäzen Florian Ebner: "Ich wünsche mir, dass auch Herr Ebner ähnlich wie ich für unseren Sport kämpft."

Soeben hatten die Gäste das Duell beim TSV Bad Königshofen äußerst knapp mit 2:3 verloren, es ist fast schon ihr Standardergebnis. Vier ihrer bislang fünf Partien entschieden sich erst im abschließenden Doppel, nur einmal, gegen Saarbrücken, gingen sie daraus als Sieger hervor. Mit 2:8 Punkten ist der Neuling zurzeit Tabellenneunter. "Sie stehen zu weit unten", urteilt Albert und meint damit: für ihre Qualität. Er prophezeit: "Am Ende werden sie Sechste oder Siebte sein." Albert sieht den neuen Rivalen inzwischen nicht nur kritisch. Er hat am Sonntag wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass der Verleger Ebner zum Anfeuern seines Teams mit nach Bad Königshofen gekommen war, er hat sich mit ihm ausgetauscht, und nun hofft er, "dass er es auch durchzieht", dass er seinem ehrgeizigen Projekt Zeit gibt. Dann, glaubt Albert, könne der TTC Neu-Ulm für die ganze Liga eine Chance sein. Beiden, Albert wie Ebner, ist die geringe Medienpräsenz ihres Sports ebenso ein Dorn im Auge wie die mäßigen Zuschauerzahlen.

Das bayerische Derby bot nahezu den größtmöglichen Kontrast, den die TTBL aktuell auf Lager hat: Der Verein aus der Kleinstadt, der über Jahrzehnte gewachsen ist und seine ganze Struktur um das Eigengewächs Kilian Ort herum aufgebaut hat (der am Sonntag erneut wegen einer Leistenzerrung ausfiel), empfing einen Klub, der gerade erst aus dem Nichts entstanden ist.

"Wir hatten an sich gar keine Zeit", erklärte Ebner den Zuschauern in der obligatorischen Talkrunde nach dem Spiel auf die Frage nach dem eigenen Konzept, "wir mussten uns innerhalb von drei Wochen entscheiden". Nun müsse man Erfahrungen sammeln, lernen und wachsen. Die Erfahrung, die er aus Unterfranken mitnahm, lautete: "Sie haben das, was wir gerne hätten." Die Stimmung in der Halle nannte er sensationell, das Publikum sei hier der vierte Mann, und das alles sei mit viel Arbeit aufgebaut worden. Bad Königshofen hat nach Serienmeister Düsseldorf die mit Abstand meisten Zuschauer der Liga. Und Ebner räumte ein, dass er das Interesse in Neu-Ulm ziemlich falsch eingeschätzt habe. Er habe sich vom gut besuchten Final Four in der heimischen Arena in die Irre führen lassen, zu dem verlässlich mehr als 3000 Fans kommen, und deshalb pro Heimspiel mit "mindestens tausend Zuschauern" gerechnet. Tatsächlich seien die Zahlen rückläufig, den ersten Heimsieg sahen in der Vorwoche nur 240 Menschen. Er müsse Geduld haben, riet ihm Albert.

So unterschiedlich die Rahmenbedingungen auch sind, so ebenbürtig waren beide Mannschaften am Sonntag. Im letzten Satz des finalen Doppels stand es 6:6, dann zogen Mizuki Oikawa und Filip Zeljko auf 11:6 davon. Etwas Glück und bessere Nerven gaben den Ausschlag. Oikawa und Zeljko gelangen in der Schlussphase mutige Gewinnschläge, Gustavo Tsuboi und Abdel-Kader Salifou wirkten eher ängstlich. Einmal mehr hatte für Neu-Ulm zuvor nur der Portugiese Tiago Apolonia gepunktet, zunächst 3:0 gegen Zeljko, wobei er im ersten Satz gegen den Königshöfer Ersatzmann schon 3:7 zurücklag; und dann in drei knappen Sätzen auch gegen Bastian Steger.

Der hatte die Gastgeber zunächst mit einem 3:0-Sieg gegen den Brasilianer Tsuboi, seinen ehemaligen Mannschaftskollegen in Bremen, in Führung gebracht. Tsuboi, immerhin Nummer 28 der Weltrangliste, spielt bislang weit unter den Erwartungen, hat erst eines seiner vier Einzel gewonnen. Dann brachte der Franzose Salifou den kleinen Japaner Oikawa an den Rand einer Niederlage, hatte im fünften Satz einen Matchball, blockte aber Oikawas Rückhand-Return ins Aus und verlor 10:12. "Ein Wahnsinnsspiel" sei es gewesen, schwärmte Manager Albert.

Mit 8:2 Zählern ist Bad Königshofen nun Teil eines punktgleichen Quintetts an der Tabellenspitze. Albert betonte noch, er finde es gut, dass der TTC in der Liga sei; er traue ihm eine Menge zu für die Zukunft. Es klang fast, als bilde sich da eher eine bayerische Allianz heraus als eine Rivalität. Selbst Alberts "Drohung" fürs Rückspiel klang nicht wirklich bedrohlich. Er sagte: "Wir werden mit zwei Bussen kommen."