Jugend-Europameister Kay Stumper hat den TTC Neu-Ulm zum zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel in der Tischtennis-Bundesliga geführt. Sein Team setzte sich am Mittwochabend 3:1 bei Werder Bremen durch. Stumper, der in der vergangenen Saison beim TTC nur sporadisch zum Einsatz gekommen war, hatte bereits zum Saisonauftakt gegen Bergneustadt durch einen Sieg gegen Alvaro Robles überzeugt, in Bremen bot Trainer Dmitrij Mazunov den 18-Jährigen nun sogar an Position eins auf - wo er sich zunächst in drei Sätzen gegen Hunor Szöcs durchsetzte und anschließend auch gegen den schwedischen WM-Zweiten und Weltranglistenneunten Mattias Falck. Beim 3:2 (11:8, 10:12, 11:7, 9:11, 13:11) nutzte er seinen fünften Matchball. Der TSV Bad Königshofen feierte mit 3:2 Punkten in Mühlhausen seinen ersten Saisonerfolg, zu dem ebenfalls ein Teenager entscheidend beitrug. Maksim Grebnev, 19, setzte sich bei seinem Debüt im Einzel 3:0 gegen Ovidiu Ionescu durch und gewann mit Kilian Ort das finale Doppel.