23. Dezember 2018, 18:45 Uhr Tischtennis-Bundesliga Ständig angerufen

Tischtennis-Erstligist Bad Königshofen holt Europameister Bastian Steger in sein Team. Lange Zeit war er die deutsche Nummer drei hinter Boll und Ovtcharov.

Von Andreas Liebmann

Der Messias kommt? Der Heiland? Der Erlöser? Sie hatten es exakt geplant beim TSV Bad Königshofen: am Samstagabend Vertragsunterzeichnung, am Sonntag ging die Nachricht nach draußen, Heiligabend würde sie in den Zeitungen stehen. Doch das Signal, das der Tischtennis-Erstligist aussenden will mit der Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Bastian Steger für die kommende Saison, ist ein anderes. Die Unterfranken brauchen gar keinen Erlöser, es läuft ohnehin gut in ihrer zweiten TTBL-Saison. Aber sie wollen den nächsten Schritt machen in ihrer Entwicklung, ...