Kaum war das Derby zwischen dem TTC Neu-Ulm und den TTF Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) neu terminiert, muss es wieder abgesagt werden. Grund ist ein Corona-Fall in Ochsenhausens Trainingsgruppe, der mehrere Spieler in eine 14-tägige Quarantäne zwingt. Ochsenhausens Auftritt beim TTC Neu-Ulm war bereits einmal wegen der Corona-Begleiterscheinungen verschoben worden und hätte am 23. Oktober nachgeholt werden sollen. Kurzfristig gestrichen wurde auch die Partie des TSV Bad Königshofen, der am Freitagabend in Ochsenhausen gastiert hätte (und am Sonntag, 15 Uhr, Schwalbe Bergneustadt empfängt, nach aktuellem Stand mit 120 Fans). Auch Ochsenhausens Sonntagsspiel gegen Mühlhausen und sein Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Passau (18. Oktober) entfallen. Es ist der zweite Fall dieser Art. Zu Saisonbeginn waren Corona-Fälle im Saarbrücker Trainingszentrum aufgetreten, betroffen auch Königshofens Abdel-Kader Salifou. Meister Saarbrücken musste daraufhin nur eine Partie absagen - die inzwischen nachgeholte Neuauflage des Vorjahresfinales in Ochsenhausen.