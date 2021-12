Der TSV Schwabhausen und der SV-DJK Kolbermoor haben in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen am Sonntag souveräne Heimsiege gefeiert. Nach langer Ligapause wegen Weltcups und WM setzte sich Kolbermoor mit 6:2 gegen den ESV Weil durch. Im vorderen Paarkreuz holten Kristin Lang und Yuan Wan gegen Polina Trifonova und Izabela Lupulesko vier Punkte. Schwabhausen brachte gegen Bingen zum zweiten Mal die von China nach Australien ausgewanderte Liu Yangzi, die beim 6:1 zweimal ohne Satzverlust blieb. Nur einen einzigen Durchgang gab Schwabhausen in den Einzeln ab.