Der SV-DJK Kolbermoor hat in der ersten Tischtennis-Bundesliga der Frauen eine unerwartete Niederlage eingesteckt. Am Sonntag unterlag der Vorjahreszweite beim TuS Bad Driburg mit 2:6. Dabei waren die Gäste mit einem 2:0-Vorsprung aus den Doppeln überraschend gut gestartet, doch danach lief nicht viel zusammen. "Wir haben nicht gut gespielt und die anderen sehr gut", sagte Trainer Michael Fuchs in einem Ton, der wohl sagen sollte: Solche Tage gibt es. Lily Zhang war verletzt ausgefallen, sie hatte sich bei den German Open im Laufe der Woche eine Entzündung im Fuß zugezogen. Altmeisterin Ding Yaping hatte bei ihrer 2:3-Niederlage gegen Britt Eerland dann Matchbälle zu einer möglichen 3:0-Führung für Kolbermoor, unterlag aber im fünften Satz 11:13. Kristin Lang gewann in zwei Einzeln lediglich einen Satz, und auch die routinierte Abwehrspielerin Svetlana Ganina überraschte mit ihrer Fünfsatzniederlage gegen Driburgs Teenager Yuki Tsutsui. "Die Niederlage tut weh", räumte Fuchs ein. Der TSV Schwabhausen unterlag derweil bei Serienmeister Berlin 0:6. Vielleicht wäre ein etwas besseres Resultat möglich gewesen, sagte Trainer Alexander Yahmed. Bei ihm hielt sich der Schmerz allerdings in Grenzen.