Der TSV Bad Königshofen hat in der Tischtennis-Bundesliga im Fernduell um den vierten Playoff-Platz einen Rückschlag erlitten. Die Unterfranken verloren am Sonntagabend beim Tabellenletzten Mainz mit 1:3. Nach der erwarteten Auftaktniederlage Martin Allegros gegen die Mainzer Nummer eins Yuto Muramatsu hatte Bastian Steger plangemäß gegen den unorthodoxen Materialspieler Luka Mladenovic ausgeglichen, was nach anfänglichen Schwierigkeiten eine klare Angelegenheit wurde. Filip Zeljko lag dann als Favorit mit 2:0 Sätzen gegen den Mainzer Andrei Pupuntica vorne - ließ sich die Partie trotz dreier Matchbälle aber noch aus der Hand nehmen. Abwehrspieler Muramatsu zeigte im Anschluss seine bestechende Form und ließ Routinier Steger beim Siegpunkt für den Aufsteiger keine Chance. Damit verpasste Bad Königshofen, das ohne den verletzten Kilian Ort antreten musste, die Chance, mit dem Post SV Mühlhausen nach Punkten gleichzuziehen, der weiterhin auf dem vierten und letzten Playoff-Rang liegt und zudem das im Vergleich deutlich bessere Spielverhältnis aufweist.