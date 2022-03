Sie waren die letzten verbliebenen Männer der ersten Stunde, wobei diese erste Stunde noch gar nicht lange her ist. 2019 gründete sich der TTC Neu-Ulm, um per Wildcard in die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) einzusteigen - und Tiago Apolónia und Kay Stumper waren schon damals dabei. Inzwischen stehen ihre Weggänge zum Saisonende fest. Apolónia, 35, hat beim TTBL-Rivalen Grünwettersbach angeheuert. Man habe dem Routinier, der jedes Jahr positive Bilanzen ablieferte, "alles zu verdanken", hielt Klubchef Florian Ebner fest. Dennoch hatte der TTC Neu-Ulm dem Portugiesen keinen Vertrag im bisherigen Umfang mehr angeboten, um den jungen Spielern mehr Einsätze zu ermöglichen. Und nun steht auch der erwartete Wechsel von Kay Stumper zu Rekordmeister Borussia Düsseldorf fest. "Kay bringt alle Voraussetzungen mit, ein Weltklassespieler zu werden", sagt Düsseldorfs Trainer Danny Heister über den 19-jährigen Nationalspieler, der in Neu-Ulm trotz positiver Bilanz nur selten zum Einsatz gekommen war. Düsseldorf verspricht ihm regelmäßige Einsätze und hat ihm einen langfristigen Vertrag gegeben.