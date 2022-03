Ging da was? Gleich mehrmals erwischte Maksim Grebnev Timo Boll in der weiten Vorhand; auch ein paar Rückschläge gerieten dem Tischtennis-Rekordeuropameister zu hoch, schon lag sein halb so alter Kontrahent 8:3 vorne in diesem ersten Satz. Grebnev, 20, hatte am Dienstagabend gleich das Auftakteinzel bekommen gegen Boll, den 40-jährigen Altstar der gastgebenden Borussia aus Düsseldorf, und natürlich war der TSV Bad Königshofen als klarer Außenseiter angetreten in diesem TTBL-Spiel kurz vor Ende der Hauptrunde. Aber Grebnev wirkte mutig, und er hatte auch allen Grund dazu: Schon in seinem Erstliga-Debüt, damals noch mit 18 im Trikot des TTC Obererlenbach Bad Homburg, war er Boll gegenüber gestanden, auch damals hatte er nichts zu verlieren gehabt und lag sogar 2:1 in Sätzen vorne, ehe Boll die passende Strategie gefunden hatte.

Es ging letztlich dann doch nicht viel. Boll drehte diesen Satz noch, am Ende setzte er sich 3:0 durch. 3:0 lautete nach eineinhalb Stunden auch das Gesamtergebnis für die Düsseldorfer, denen damit der erste Platz bis zum Playoff-Beginn nicht mehr zu nehmen ist. Und noch etwas anderes hatte sich am Dienstag entschieden: 13 Mannschaften hatten bei der TTBL eine Lizenz für die kommende Saison eingereicht, die zwölf aktuellen Erstligisten und der Zweitliga-Tabellenführer Mainz. Sofern dieser nicht auf der Ziellinie strauchelt, wird er also als einziger Zweitligist aufsteigen, was bedeutet, dass es nur einen Absteiger gibt - und das wäre, rechnerisch sicher, Grebnevs ehemaliger Klub Bad Homburg.

Der TSV Bad Königshofen hat seit geraumer Zeit schon weder mit Abstiegssorgen noch mit der Aussicht auf Playoffs zu tun. Den Favoriten fordern wollte er natürlich trotzdem, doch das gelang nur teilweise. Am besten Kilian Ort, der dem Schweden Anton Källberg beim rasanten 11:6, 7:11, 9:11, 11:4, 8:11 ebenbürtig war. Allerdings agierte Källberg in den entscheidenden Phasen mit jenem Plus an Selbstvertrauen, das mit seiner Ligabilanz von nun 24:2 Siegen einhergeht. Kaum schlechter läuft es in Düsseldorf für Dang Qiu, der seine Bilanz mit einem 3:0 gegen Bastian Steger auf 13:1 schraubte.