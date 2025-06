Der 1. FC Saarbrücken hat zum dritten Mal in Serie die Tischtennis -Champions-League gewonnen und der deutschen Legende Timo Boll den letzten internationalen Wettkampf seiner Karriere verdorben. In eigener Halle gewannen die Saarländer das Endspiel gegen Meister Düsseldorf mit 3:1.

Boll, 44, wird seine Laufbahn nach dem Bundesligafinale gegen Ochsenhausen am 15. Juni beenden. Im Champions-League-Endspiel verlor er sein Einzel gegen den Slowenen Darko Jorgic trotz starker Leistung in 2:3 Sätzen, die anderen Punkte für Saarbrücken holten der Schwede Truls Möregardh und der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska jeweils gegen Dang Qiu. Am Rande des Finalturniers gab Saarbrücken bekannt, Olympiasieger Fan Zhendong aus China für nächste Saison verpflichtet zu haben.