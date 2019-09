Berlin (dpa) - Die Tischtennis-Frauen desTTCBerlinEastsidegehen mit hohen Zielen in die neue Saison. "Wir sind zuversichtlich und wollen mehr als einen Titel gewinnen, möglichst drei", sagteVereins-PräsidentAlexanderTeichmannam Donnerstag. Gleich am Wochenende steht der viermalige Champions-League-Sieger und fünffache deutsche Meister vor einer Dreifach-Herausforderung.

Am Freitag (18.30 Uhr) empfängtEastsideim Freizeitforum Marzahn in der Vorrundengruppe A der europäischen Königsklasse, zu der als drittes TeamCPLyssoisLille (Frankreich) gehört, die jungen Spanierinnen vonGirbauVicTT. Am Samstag (13.00 Uhr) ist zum Bundesliga-Start in der Sporthalle amAnton-Saefkow-PlatzderTTKAnröchtezu Gast. Und am Sonntag (10.00 Uhr) sind an gleicher Stätte beim Pokal-Qualifikationsturnier Hannover 96 und der SV Böblingen die Kontrahenten.

Club-Manager Andreas Hain sieht seinen Verein für den dreifachen Titelkampf gut aufgestellt. "Beim Aufbau der Mannschaft sind fast alle Wünsche realisiert worden. Dennoch ist es keine leichte Aufgabe, aus diesem Ensemble eine Mannschaft zu formen, die alle Herausforderungen bewältigt", sagte Hain. "Wir haben das Triple im Visier und werden alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen", sagte Trainerin IrinaPalina.