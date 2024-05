Der Tischtennis-Erstligist TSV Bad Königshofen hat bereits die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Die Verträge mit dem Japaner Jin Ueda und dem Kroaten Filip Zeljko sind verlängert, das Arbeitspapier des Routiniers Bastian Steger gilt ohnehin noch für kommende Saison, auch mit dem Belgier Martin Allegro sei eine Weiterverpflichtung fest vereinbart, teilen die Unterfranken mit. Das Quartett kann sich also völlig unbelastet auf das Playoff-Halbfinale konzentrieren, das der Verein als Hauptrundendritter erstmals in seiner Historie erreicht hat. Gegner ist Rekordmeister Borussia Düsseldorf um die drei bereits für Olympia nominierten Dang Qiu, Timo Boll und Anton Källberg. Das Hinspiel findet an diesem Montag (16 Uhr) in Bad Königshofen statt, das Rückspiel am Donnerstag (19 Uhr) in Düsseldorf.