Der Tischtennis-Bundesligist TSV Bad Königshofen hat seine zweite Chance genutzt und erstmals in seiner Klubgeschichte die Playoffs der besten vier TTBL-Teams erreicht. Im Kampf um den letzten freien Platz hatten die Unterfranken in der Vorwoche mit einer Heimniederlage gegen Mühlhausen noch gepatzt, im Fernduell mit den Thüringern machten sie am letzten Spieltag allerdings kurzen Prozess: Ein 3:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Mainz brachte ihnen die noch nötigen Zähler. Dabei verlor lediglich der Japaner Jin Ueda einen Satz, Bastian Steger und Filip Zeljko setzten sich jeweils 3:0 gegen ihre Kontrahenten durch.