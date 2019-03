12. März 2019, 18:29 Uhr Tischtennis Aus gutem Holz

Bence Majoros muss bei seinem letzten Heimspiel für den TSV Bad Königshofen zuschauen. Trotz vieler Niederlagen wird er mit Sprechchören verabschiedet.

Von Andreas Liebmann

Ein Tischtenniskatalog ist eine eigene kleine Hochglanzwelt. Beim Blättern entdeckt man viele Bekannte, die für die Kleidung ihrer Ausstatter posieren, so professionell hergerichtet und ausgeleuchtet, dass man sie kaum wiedererkennt: Kilian Ort vom TSV Bad Königshofen modelt da ebenso wie FC-Bayern-Nachwuchsspieler Daniel Rinderer oder Sabine Winter vom deutschen Meister Kolbermoor, die bald zum designierten Aufsteiger TSV Schwabhausen wechseln wird. Viele Seiten mit kunstvollen Covern sind zu sehen, auf denen Namen stehen wie Hexer, Aggressor oder Hellfire und die aussehen wie Heavy-Metal-Schallplatten. Hier handelt es sich um Beläge, eine Herausforderung für jede Marketingabteilung - weil die beworbenen Produkte nichts anderes sind als rote oder schwarze Vierecke aus Gummi. Und die Hölzer tragen vorzugsweise Namen von Tischtennis-Legenden. Nach Timo Boll, Jan-Ove Waldner und Jörg Roßkopf sind mehr Modelle benannt, als diese je in Händen gehalten haben können.

Inzwischen hat er in Frankreich einen neuen Verein gefunden: den Erstligisten C'Chartres

Ganz so weit ist Bence Majoros nicht. Und doch gibt es ein Holz, das seinen Namen trägt. Er hat das den meisten Konkurrenten in der ersten Bundesliga (TTBL) voraus, selbst seinen erfolgreicheren Mitspielern beim TSV Bad Königshofen. "Das ist schon eine nette Sache", findet Majoros, wo es doch so viele gute Spieler gebe. Der 21-Jährige verwendet das nach ihm benannte Holz auch wirklich. Man kann also behaupten, dass Bence Majoros sich selbst an der Platte immer fest im Griff hat.

Das ist recht lustig, weil die Fans in Unterfranken im Laufe der Saison genau daran manchmal Zweifel hatten. Ähnlich lustig ist es vielleicht, was der junge Ungar, der so häufig mit dem Sieg vor Augen Nerven zeigte, der dann einbrach, verunsichert wirkte und seine Schultern hängen ließ, in einem Fragebogen als jenen Beruf angibt, den er sich alternativ zum Tischtennisprofi vorstellen könne: "Psychologe."

Nur drei seiner 18 Einzel hat Majoros in seiner Premierensaison in Europas stärkster Liga gewonnen, das ist die drittschlechteste Bilanz unter 53 erfassten Profis. Am vergangenen Sonntag fand nun Majoros' letztes Heimspiel für den TSV Bad Königshofen statt, eine 1:3-Niederlage gegen Tabellenführer TTF Ochsenhausen. Inzwischen hat er einen neuen Verein gefunden, den französischen Erstligisten C'Chartres. Als Nachfolger ist längst Bastian Steger verpflichtet. Auch nach Steger war mal ein eigenes Holz benannt, das ist ewig her, aktuell aber kann der 37-Jährige für Bremen die drittbeste Bilanz der Liga vorweisen.

Wer nun annimmt, dass die Königshöfer Majoros keine Träne nachweinen, liegt trotzdem falsch. Der Bürgermeister kam am Sonntag zur Verabschiedung, ein Fanclub, es gab Sprechchöre. Dabei spielte Majoros nicht mal. Ausgerechnet gegen Ochsenhausen, wo er am Stützpunkt trainiert, fiel er wegen Rückenproblemen aus. "Er ist sehr beliebt hier, ein toller Mensch", versichert Teammanager Andreas Albert. Die Entscheidung, statt Majoros den Kroaten Filip Zeljko als künftigen Ersatzmann zu behalten, sei ihm nicht leichtgefallen. Zeljko unterlag am Sonntag Jakub Dyjas in 2:3 Sätzen, den Punkt für die Gastgeber holte Mizuki Oikawa gegen Stefan Fegerl. "Bence ist ein Teamplayer, er hätte gerne mehr für uns gewonnen", sagt Albert. "Vielleicht hat er sich zu viel Druck gemacht." Andererseits habe auch Kilian Ort ein Jahr gebraucht, um sich in der Liga zu behaupten.

Majoros selbst klingt aufgeräumt. Seine Entscheidung, vergangenen Sommer nach Bad Königshofen zu gehen? "War sehr gut", findet er. Er habe sich wohlgefühlt und viel gelernt. Ob er enttäuscht sei ob seiner Bilanz? "Klar hätte ich gern mehr gewonnen", entgegnet er, aber eigentlich sei das normal im ersten TTBL-Jahr. "Fast alle Gegner waren besser als ich und hatten mehr Erfahrung." So erklärten sich die vielen Fünfsatzniederlagen (sechs), in denen er meist 2:1 führte (fünf). Ob es weitere Gründe für diese Niederlagen gab? "Nein, ich trainiere gut und arbeite hart." Was er verbessern könne? "Alles." Ob er zu nervös gewesen sei? "Nein. Natürlich ist es nicht gut fürs Selbstvertrauen, wenn man viel verliert. Aber ich habe verstanden, dass es das Wichtigste ist, zu lernen. Dann gibt es auch keinen Grund, Selbstvertrauen zu verlieren." Dass er oft knapp dran war an all den Top-Leuten, sieht er als Bestätigung.

Seit Jahren war er der erste Ungar in der TTBL. Seine Generation, sagt er, könne noch viel erreichen

Das ist nachvollziehbar, dennoch klingt Majoros, der seit Oktober in der Weltrangliste von Rang 92 auf 121 gefallen ist, ein bisschen wie ein netter Schnupperpraktikant auf großer Bühne. Ganz anders jedenfalls als sein Vorgänger Darko Jorgic, der aktuell in Saarbrücken spielt und mit 18 nach Bad Königshofen kam - mit der Ansage, er wolle die Nummer eins der Welt werden. Vielleicht, vermutet Albert, habe Majoros anfangs "das Gespenst Jorgic" zu sehr vor Augen gehabt, der hier im ersten Jahr durchgestartet war und dem er dann im direkten Prestigeduell 2:3 unterlag - ebenfalls nach 2:1-Satzführung. "Bence ist jung", sagt Albert. "Ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird und in der europäischen Spitze ankommen kann. Vielleicht kehrt er ja mal zu uns zurück."

Das Privileg mit dem Holz erklärt sich wohl durch Majoros' Herkunft. Vor gut einer Woche ist er bei den ungarischen Meisterschaften Dritter geworden, wie Zeljko bei den kroatischen und Steger (nach Viertelfinalsieg gegen Ort) bei den deutschen Titelkämpfen. Im Vorjahr war er Meister seines Landes. Majoros gilt als die Tischtennishoffnung Ungarns - und damit eines etablierten Marktes. Es ist das Land von Welt- und Europameistern wie Tibor Klampar, Istvan Jonyer, Csilla Batorfi oder Krisztina Toth. Majoros war seit Jahren der erste Ungar in der TTBL, seine Landsleute verfolgen seinen Weg. Tischtennis, sagt er, ist in seiner Heimat nicht mehr so groß wie früher. "Aber unsere Generation ist gut. Wir können viel erreichen." Ein Lehrjahr soll ja kein Ende sein. Sondern ein Anfang.