Chinas Tischtennis-Männer sind bei der Mannschafts-WM in London in den Endspielen eine Nummer zu groß für Japan gewesen. Das in der Vorrunde noch wankende chinesische Team besiegte die deutschen Viertelfinalbezwinger 3:0. Zuvor hatte schon Chinas Frauenteam um die Weltranglistenerste Sun Yingsha im sechsten WM-Finalduell mit Japan hintereinander einen 3:2-Zittersieg geholt. Chinas angeschlagenes Männerteam mit Liang Jingkun hatte in der Vorrunde erstmals nach 26 Jahren wieder Niederlagen in Weltmeisterschaftsspielen (1:3 gegen Südkorea und 2:3 gegen Schweden) kassiert. Im Finale ließen sich die Favoriten von den Japanern um Bundesligaprofi Shunsuke Togami (Ochsenhausen) nur zu Beginn kurz ärgern und feierten ihren Sieg entsprechend euphorisch.