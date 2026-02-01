Der frühere Fußballnationalspieler Timo Werner, 29, hat sich den San José Earthquakes angeschlossen. Sein neuer Klub ist – nomen est omen – in einem Gebiet an der Westküste der USA verortet, wo die Erde schon mal wackelt. Ein Erdbeben, so sagte es Werner in einer Presserunde, habe er „bislang noch nicht“ erlebt, und er gestand ein, dass er nichts dagegen hätte, wenn es so bliebe. Es sei denn, sein neues Team löse – metaphorisch – Erderschütterungen aus.

Der Moment, da Werner das aussprach, war einer der wenigen, in denen er schmunzelte. Freude über den neuen Job ließ er sich durchaus anmerken: „Ich bin voller Hunger“. Aber er machte auch keinen Hehl daraus, dass das letzte halbe Jahr in Leipzig an ihm genagt hat. Schon im vergangenen Sommer habe er erwogen, in die Major League Soccer zu wechseln, doch „aus verschiedenen Gründen“ habe er sich dagegen entschieden. In Leipzig bekam er dann einen Vorgeschmack auf die Zeit nach dem Ende der aktiven Karriere. Auf eine Zeit ohne Fußball.

In diesen gut sechs Monaten ließ Werner nichts auf sich kommen. In Leipzig war immer zu hören, dass er sich vorbildlich verhalte, gedankt wurde es dem Rekordschützen von RB aber mit lediglich 13 Bundesligaminuten in drei Spielen. Werner war es wichtig, nicht den Eindruck zu erwecken, nachträglich Beschwerde führen zu wollen; er habe gewusst, worauf er sich einlasse. Er gab aber auch zu, die Hoffnung gehabt zu haben, sich über gute Trainingsleistungen anbieten zu können. Ob er wirklich je eine faire Chance hatte, ins Team zu rücken? „Schwierige Frage“, sagte Werner, und ließ am Ende einen kleinen Zweifel folgen: „Ich weiß es nicht. Das können andere sicher besser beantworten.“