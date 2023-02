Nationalspieler Timo Werner hat seinen Abschied vom FC Chelsea nach nur zwei Jahren auch mit dem mangelnden Vertrauen des damaligen Trainers Thomas Tuchel begründet. "Ich hatte sehr gute erste sechs Monate bei Chelsea. Ich habe die Tore gemacht und gut gespielt. Dann wurde all das vom Trainer ein bisschen vergessen", sagte der 26-Jährige der englischen Zeitung The Sun. Werner war im August 2022 nach zwei Jahren in London zurück zu RB Leipzig gewechselt.

"Ja, vielleicht wollte ich am Ende nur noch weg", sagte der Offensivspieler im Rückblick über seine Zeit in der Premier League. Er sei zurück in die Bundesliga gewechselt, um wieder Freude am Fußball zu haben. "Die habe ich nicht mehr gespürt, aber das brauchst du, um erfolgreich zu sein." Das erste halbe Jahr hatte Werner bei Chelsea noch unter dem Trainer Frank Lampard gespielt, dann war dieser durch Thomas Tuchel ersetzt worden. "Am Ende mag der Trainer einige Spieler mehr als andere - das ist komplett normal, und das muss man akzeptieren", sagte Werner. In seiner ersten Saison in London hatte er in 35 Premier-League-Spielen noch sechs Tore für Chelsea erzielt, in der zweiten waren es nur noch vier Treffer in 21 Partien.

Ein Grund für seine geringeren Spielanteile und seine wachsende Unzufriedenheit sei auch die Verpflichtung von Romelu Lukaku gewesen, der im Sommer 2021 zum FC Chelsea gewechselt war. "Romelu war ein großer Stürmer und musste spielen, nachdem er so viel gekostet hatte", sagte Werner, "ich habe mich nicht wertgeschätzt genug gefühlt." Das sei der "härteste Moment" für ihn gewesen.