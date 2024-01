Von Sven Haist, London

Im Rückblick auf seine Zeit beim Chelsea FC in London hat Timo Werner der Boulevardzeitung The Sun mal in einem Interview gesagt, dass er am Ende nur noch wegwollte. Er habe das Vertrauen und die Wertschätzung des zu dieser Zeit bei Chelsea tätigen Landsmanns und Trainers Thomas Tuchel nicht mehr wirklich gespürt, begründete er seine Entscheidung. Das sei ein harter Moment für ihn gewesen. So wechselte der Angreifer im Sommer 2022 zurück zu seinem vorherigen Klub RB Leipzig - für 20 Millionen Euro, nicht mal der Hälfte jenes auf 53 Millionen veranschlagten Kaufpreises, den die Londoner zwei Jahre zuvor für ihn bezahlt hatten.