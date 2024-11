Nach 68 Minuten war Schluss: Timo Kern verließ den Platz im Grünwalder Stadion. Und wie es sich für einen vorbildlichen Sportsmann gehört, schüttelte er der Schiedsrichterin die Hand, verabschiedete sich per Umarmung von seinen Mannschaftskollegen und drückte dann Trainer Holger Seitz am Spielfeldrand sehr innig. Der 34 Jahre alte Routinier bestritt beim 4:0-Sieg am Freitagabend sein letztes Heimspiel für die U23 des FC Bayern München. Er beendet in der Winterpause seine Laufbahn, bis dahin stehen nun noch drei Auswärtspartien an.