14. Dezember 2018, 09:04 Uhr Timo Boll im Tischtennis Schmerzen in allen Winkeln der Hüfte

Tischtennisspieler Timo Boll trotzt allen Verletzungen und spielt unter Schmerzen den Saisonhöhepunkt seiner Sportart in Südkorea.

Die Grand Finals im südkoreanischen Incheon sind das höchstdotierte Tischtennisturnier der Welt.

Boll trifft nun auf einen alten Bekannten: den Chinesen Liang Jingkun.

Von Ulrich Hartmann

Timo Bolls vielleicht bester Ballwechsel überhaupt dauerte nur zehn Sekunden und umfasste bloß sieben Schläge. Doch damit demonstrierte er am 1. Juni in Shenzhen gegen den Chinesen Liang Jingkun, wie genial er auch noch mit 37 Jahren Tischtennis spielen kann. Auf zwei normale Rückhand-Blocks folgten zunächst zwei normale Vorhand-Topspins - aber dann wechselte Boll den Schläger zum nächsten Vorhand-Topspin blitzschnell von seiner starken linken in die schwache rechte Hand und sofort wieder zurück, mit der Rückhand ging er auf Angriff und gewann den Ballwechsel mit einem unglaublichen Windmill-Shot einen Meter neben dem Tisch, bei dem er den Schläger wie einen Windmühlenflügel seitwärts wischte.

Mit dieser artistischen Einlage war Boll beim Weltverband in der Auswahl für den "Ballwechsel des Jahres". Und am Freitag trifft er in Incheon bei den Grand Finals, dem höchstdotierten Tischtennis-Turnier der Welt, in der ersten Runde ausgerechnet auf: Liang Jingkun.

Boll hat sich als 16. Teilnehmer so gerade eben noch für das allein im Männereinzel mit 445 000 Dollar dotierte Turnier qualifiziert, aber er ist am Dienstag mit Rückenbeschwerden nach Südkorea geflogen, mit seit Wochen nur langsam abklingenden Schmerzen in allen Winkeln der Hüfte. Im Grunde bräuchte er eine ausgiebige Pause, aber den Saison-Höhepunkt lässt man nicht einfach sausen, auch nicht, wenn schon in der ersten Runde ein Chinese als Gegner wartet.

8560 Kilometer hin, womöglich nur ein Match von 30, 40 Minuten, und dann 8560 Kilometer wieder zurück - es gibt angenehmere Unternehmungen im Advent. "Diese Gefahr hat man aber bei jedem Turnier", sagt Boll. Außerdem habe er trotz verschiedener körperlicher Probleme in diesem Jahr mehrmals überraschend erfolgreich gespielt.