Interview von Ulrich Hartmann

1995 wechselte ein Jugendlicher namens Timo Boll im Alter von 14 Jahren zum hessischen Tischtennis-Zweitligisten TTV Gönnern und stieg mit ihm in die Bundesliga auf. 30 Jahre später beendet Timo Boll im Alter von 44 Jahren seine Karriere. Deutschlands größter Tischtennisprofi bestreitet am Wochenende mit Borussia Düsseldorf das Final Four der Champions League in Saarbrücken und zwei Wochen später in Frankfurt noch das Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen die TTF Ochsenhausen. Solch eine 30-jährige Karriere in einem einzigen Interview zu rekapitulieren, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Aber man kann es ja mal versuchen.