Zum Hauptinhalt springen

Timo Boll in Hollywoodfilm „Marty Supreme“„Jeder Ballwechsel war exakt gescriptet, jeder Schlag“

Lesezeit: 4 Min.

Großes Kino, diesmal wörtlich: Timo Boll, einst Weltranglistenerster im Tischtennis, als Hollywood-Nebendarsteller in „Marty Supreme“.
Großes Kino, diesmal wörtlich: Timo Boll, einst Weltranglistenerster im Tischtennis, als Hollywood-Nebendarsteller in „Marty Supreme“. (Foto: Atsushi Nishijima; Tobis, A24)

Kurz nach seinem Karriereende hat Timo Boll im Hollywoodfilm „Marty Supreme“ mitgespielt, der für neun Oscars nominiert ist. Über die Dreharbeiten mit Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet, und wie er seine Technik für die historischen Tischtennisszenen umstellen musste.

Interview von Ulrich Hartmann

Am 26. Februar kommt der amerikanische Spielfilm „Marty Supreme“ in die deutschen Kinos. Es geht um: Tischtennis. Die Hauptrollen spielen Timothée Chalamet und Gwyneth Paltrow. In einer Minirolle als tschechoslowakischer Spieler Vladimir Sebek ist Timo Boll zu sehen. Der 44-Jährige war Deutschlands bester Spieler, ehe er vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat. „Marty Supreme“ ist für neun Oscars nominiert.

Zur SZ-Startseite

Karriereende von Timo Boll
:„Ich wollte mich nie zum Kasper machen“

Vor den letzten Wettkämpfen seiner Karriere erzählt Timo Boll, wie er sich immer treu geblieben ist, mit welchen Hollywood-Schauspielern er schon Tischtennis spielte – und was eine Behörde im Odenwald mit alldem zu tun hat.

SZ PlusInterview von Ulrich Hartmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite