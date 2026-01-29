Am 26. Februar kommt der amerikanische Spielfilm „Marty Supreme“ in die deutschen Kinos. Es geht um: Tischtennis. Die Hauptrollen spielen Timothée Chalamet und Gwyneth Paltrow. In einer Minirolle als tschechoslowakischer Spieler Vladimir Sebek ist Timo Boll zu sehen. Der 44-Jährige war Deutschlands bester Spieler, ehe er vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat. „Marty Supreme“ ist für neun Oscars nominiert.
Timo Boll in Hollywoodfilm „Marty Supreme“„Jeder Ballwechsel war exakt gescriptet, jeder Schlag“
Lesezeit: 4 Min.
Kurz nach seinem Karriereende hat Timo Boll im Hollywoodfilm „Marty Supreme“ mitgespielt, der für neun Oscars nominiert ist. Über die Dreharbeiten mit Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet, und wie er seine Technik für die historischen Tischtennisszenen umstellen musste.
Interview von Ulrich Hartmann
Karriereende von Timo Boll:„Ich wollte mich nie zum Kasper machen“
Vor den letzten Wettkämpfen seiner Karriere erzählt Timo Boll, wie er sich immer treu geblieben ist, mit welchen Hollywood-Schauspielern er schon Tischtennis spielte – und was eine Behörde im Odenwald mit alldem zu tun hat.
Lesen Sie mehr zum Thema