Am 26. Februar kommt der amerikanische Spielfilm „Marty Supreme“ in die deutschen Kinos. Es geht um: Tischtennis. Die Hauptrollen spielen Timothée Chalamet und Gwyneth Paltrow. In einer Minirolle als tschechoslowakischer Spieler Vladimir Sebek ist Timo Boll zu sehen. Der 44-Jährige war Deutschlands bester Spieler, ehe er vergangenen Sommer seine Karriere beendet hat. „Marty Supreme“ ist für neun Oscars nominiert.