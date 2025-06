Dirk Nowitzki hofft auf gemeinsame Familienurlaube, Dimitrij Ovtcharov denkt zurück an einen fiesen Aprilscherz mit dem Bundestrainer: Vier Weggefährten über ihre Jahre mit Deutschlands bestem Tischtennisspieler.

Protokolle von Ulrich Hartmann, Andreas Liebmann und Joachim Mölter

Timo Boll, 44 Jahre alt, spielt am Sonntag beim Bundesliga-Finale zwischen seinem Verein Borussia Düsseldorf und TTF Ochsenhausen in Frankfurt das letzte Match seiner vor 30 Jahren begonnenen Karriere. Mit einem Erfolg könnte Boll seinen 15. Meistertitel mit Düsseldorf gewinnen. Er sagt: „Jetzt komplett mit Tischtennis aufzuhören, ist emotional noch mal heftiger als bei meinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft bei Olympia in Paris.“ Schon vorigen Sommer war Bolls guter Freund Dirk Nowitzki eigens nach Paris gekommen. Auch für Sonntag hat er sein Kommen angekündigt.