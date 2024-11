Tim Walter wollte auch bei Hull City seinen radikalen Offensivfußball etablieren – und ist dabei erneut gescheitert. Vielleicht ist es an der Zeit für eine offenere Denkweise.

Kommentar von Thomas Hürner

Während die Spieler des 1. FC Union im Mai 2019 ihren Aufstieg feierten, hatte der damalige Berliner Mittelfeldmann Manuel Schmiedebach einen interessanten Einfall: Wie wäre es, diesen Moment mit dem Trainer Tim Walter zu teilen? Die Berliner standen auf einer Bühne, Partysound dröhnte durchs Stadion An der Alten Försterei, und aus riesengroßen Biergläsern war bereits der ein oder andere Schluck entnommen worden. Schmiedebach hob sein Handy ans Mikrophon und startete einen Facetime-Anruf bei Walter, um ihm vor versammeltem Publikum eine Art Entschuldigung zu übermitteln: Dafür, dass sie, die erzkonservativen Unioner, es gewagt hatten, in die erste Liga aufzusteigen, ohne Fußball zu spielen. Denn diesen Tabubruch hatten sie aus Tim Walters Sicht begangen: Am Fußballspielen sei Union ohnehin „nicht interessiert“, hatte der damalige Coach von Holstein Kiel wenige Monate zuvor geschimpft. Nach einer 0:2-Niederlage seines Teams, wohlgemerkt. Schmiedebach konnte Walter zwar nicht erreichen, er teilte seine Botschaft dennoch mit den Feierwütigen: „Hier sind die, die nicht Fußball spielen können, aber trotzdem aufgestiegen sind!“