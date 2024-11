Eishockey:Tim Stützle in der NHL kaum zu stoppen

Eishockey -Nationalspieler Tim Stützle hat in der NHL erneut seine herausragende Form unter Beweis gestellt. Der 22 Jahre alte Stürmer sorgte beim 3:0 seiner Ottawa Senators im deutschen Duell mit Torhüter Philipp Grubauer und den Seattle Kraken für den Endstand, das 2:0 bereitete er vor. Nach elf Saisonspielen kommt Stützle auf insgesamt sechs Treffer und zehn Assists.

Seine Beine hätten sich sehr schwer angefühlt, vor allem im Eins-gegen-Eins, sagte Stützle: „Das sind die Abende, an denen wir es einfach halten müssen.“ Er blieb bisher nur in zwei Spielen ohne Scorerpunkt blieb. Für Grubauer war es der erste Einsatz seit dem 22. Oktober, bei den vergangenen vier Partien blieb dem Rosenheimer nur die Ersatzrolle. Gegen die Senators parierte der 32-Jährige 20 Schüsse, kurz vor Stützles Tor knapp zwei Minuten vor Schluss wurde er für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen. Im zweiten deutschen Duell siegte Moritz Seider mit den Detroit Red Wings 2:1 gegen John-Jason Peterkas Buffalo Sabres. Eine Torbeteiligung gelang Verteidiger Seider, der mit 23:27 Minuten Eiszeit am längsten für sein Team auf dem Eis stand, wie auch Angreifer Peterka nicht.

Anders Nico Sturm. Der Nationalspieler der San Jose Sharks kam gegen die Vancouver Canucks zu seinem zweiten Saisontor, für den vierten Sieg nacheinander reichte es beim 2:3 aber nicht. Auch Lukas Reichel trug sich in die Scorerliste ein. Der Stürmer legte den 2:2-Ausgleich der Chicago Blackhawks im Auswärtsspiel gegen die Los Angeles Kings auf, an dessen Ende die Gäste mit 4:3 nach Penaltyschießen die Oberhand behielten.