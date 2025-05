Die Frage, ob die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden auf NHL-Profi Tim Stützle zurückgreifen kann, ist beantwortet: mit einem klaren Jein. Der Stürmer der Ottawa Senators wird das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) verstärken: Alle Formalitäten seien erledigt, bestätigte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Freitagabend in Herning. Der 23-Jährige werde am Wochenende zur Mannschaft stoßen. Allerdings wird Stützle die beiden Auftaktpartien am Samstag gegen Aufsteiger Ungarn (16.20 Uhr/ Pro7, Magentasport) und am Sonntag gegen Kasachstan (16.20 Uhr) verpassen.