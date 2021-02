Golfprofi Tiger Woods verunglückt an einer Stelle südlich von Los Angeles, an der es häufig zu schweren Unfällen kommt. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach - Woods wurde bereits operiert.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es gibt mittlerweile ein Video, veröffentlicht vom Promiportal TMZ, in dem zu sehen ist, wie der Golfer Tiger Woods am frühen Dienstagmorgen auf dem Hawthorne Boulevard in der kalifornischen Kleinstadt Rancho Palos Verdes etwa eine Autostunde südlich von Los Angeles entlang fährt. Im Hintergrund sind Pazifik und die Villen der wohlhabenden Gegend zu erkennen, Woods scheint nicht besonders schnell zu fahren, es wirkt geradezu idyllisch.

Nur ein paar Minuten später, kurz nach sieben Uhr, wird sich dieser SUV mehrere Male überschlagen und erst nach 250 Metern auf dem Rasen am Straßenrand zum Stillstand kommen. Der bekannteste Golfer der Welt muss aus dem Fahrzeug befreit werden, er wird mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Detailansicht öffnen Ein Polizist untersucht das schwer beschädigte Auto von Tiger Woods. (Foto: GENE BLEVINS/REUTERS)

Am frühen Mittwochmorgen meldete sich Chefarzt Anish Mahajan vom Harbor UCLA Medical Center via Twitter. Woods sei nach dem "langen chirurgischen Eingriff an seinem rechten Unterschenkel und Knöchel" derzeit wach, ansprechbar und erhole sich in seinem Krankenhauszimmer. Offene Frakturen des Schien- und Wadenbeins seien mit Schrauben stabilisiert worden. Mark Steinberg, Manager von Woods, sprach zwar von "mehreren Verletzungen", wollte aber aus "Rücksicht vor der Privatsphäre" keine weiteren Informationen geben. Carlos Gonzalez, der als erster Polizist zum Unfallort gekommen war und mit Woods gesprochen hatte, sagte später: "Er kann froh sein, dass er noch am Leben ist."

Er verunglückte auf einer ohnehin gefährlichen Strecke

Woods, 45, war unterwegs vom Luxus-Ressort Terranea zum 15 Kilometer entfernten "Rolling Hills Country Club", um mit den Footballprofis Drew Brees und Justin Herbert ein bisschen zu üben. Der TV-Sender Golf TV wollte die Lehrstunde wie am Vortag (Woods spielte mit Schauspieler David Spade und Basketballprofi Dwyane Wade) für eine Sondersendung aufzeichnen. Zahlreiche Golfprofis und Promis waren in der Gegend, weil am Wochenende das von Woods' Stiftung TGR organisierte Turnier Genesis Invitational stattgefunden hatte; Max Homa hatte gesiegt.

Woods war nicht am Start gewesen, er erholte sich von einer Rückoperation kurz vor Weihnachten und sorgte als Gastgeber für Aufregung mit der Ankündigung, dass er nach dem fünften Eingriff am Rücken noch nicht sicher sei, ob er Anfang April beim Masters in Augusta antreten könne.

Detailansicht öffnen In Jubelpose: 2019 gewann Tiger Woods noch einmal das Masters in Augusta. (Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS)

Nun aber der schwere Unfall, über dessen Hergang es zahlreiche Spekulationen gibt. Es heißt, dass Woods es eilig gehabt habe an diesem Morgen, weil er wohl zu spät dran gewesen sei. Sein Auto sei in der Einfahrt von einem anderen Fahrzeug blockiert gewesen, er sei darüber ungeduldig und ungehalten gewesen und danach "ziemlich rasant losgefahren", wie Oliver Konteh zu TMZ sagte. Konteh arbeitet bei der TV-Serie "Grown-ish", die derzeit in dem Hotel gedreht wird; einer der Regisseure habe ohne Wissen vom Unfall seinen Kollegen erzählt, dass er gerade beinahe von Woods gerammt worden sei, weil der das Gelände so schnell verlassen habe.

Wer sich auskennt in der Gegend, der weiß, dass dies eine überaus gefährliche Strecke ist: eine vierspurige, vielkurvige und teils steile Straße, die viele als Mini-Highway missbrauchen. Es gibt zahlreiche Ablenkungen, den Pazifik und die Aussicht zur Insel Santa Catalina, die zahlreichen Golfkurse, Canyons, Parks und Villen. Es gibt keine Leitplanken zwischen den Fahrbahnen, lediglich einen leicht erhöhten Rasenstreifen mit Sträuchern und Bäumen. "Unfälle sind keine Seltenheit in dieser Gegend", sagte Donnie Nelson, der nur ein paar Hundert Meter von der Unfallstelle entfernt wohnt: "Die Autos kommen den Hügel oft geradezu herunter geflogen." Es hat bereits Todesfälle an dieser Stelle gegeben, weil die Leute deutlich schneller fahren als die erlaubten 72 km/h.

Woods kam von der Fahrbahn ab, der Bordstein in der Mitte diente offenbar als Rampe. Der SUV streifte ein Verkehrsschild und einen Baum, überschlug sich mehrmals und kam erst nach 250 Metern auf einer Wiese zum Stillstand, nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt. "Er war bei Bewusstsein und ruhig. Er wusste, wer er ist und wo er war. Es war jedoch klar, dass er das Auto nicht ohne Hilfe würde verlassen können und dass er nicht würde stehen können", sagte Polizist Gonzalez. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass Woods nüchtern gewesen sei und seinen Gurt angelegt habe.

"Nicht noch einmal wie bei Kobe"

Der Vorfall erinnerte viele, nicht nur in Los Angeles, an den Unfall einer anderen Sportlegende vor 13 Monaten. Der einstige Basketballprofi Kobe Bryant war damals auf dem Weg zu einem Turnier und kam beim Absturz des Hubschraubers in den Hügeln nordwestlich von LA wie seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Insassen ums Leben. "Oh nein. Nicht schon wieder. Nicht noch einmal wie bei Kobe", schrieb Bill Plaschke in der Los Angeles Times: "Es kamen viele Erinnerungen hoch, aber dann gab es die Nachricht: Er hat überlebt."

Der Unfall erinnerte aber auch an andere Vorfälle von Woods im Auto: 2009 kollidierte er in seinem Fahrzeug mit einem Baum - im Zuge dessen kamen außereheliche Affären an Licht, nach sechs Jahren wurde die Ehe mit Elin Nordegren im August 2010 geschieden. 2017 fand die Polizei den bewusstlosen Woods in seinem Fahrzeug in der Nähe seines Hauses im US-Bundesstaat Florida. Er habe verschriebene Medikamente genommen, ohne gewusst zu haben, welche Wirkung sie hätten, erklärte Woods später. Nun untersucht die Polizei diesen Unfall von Woods, der seine erfolgreiche Karriere (15 Major-Triumphe, darunter der Sieg beim Masters 2019) vor 29 Jahren als 16 Jahre alter Amateur bei jenem Turnier begonnen hatte, das er nun selbst veranstaltet und mit den Einnahmen unterprivilegierten Kindern hilft.

Die Frage ist nun nicht, ob und wann Tiger Woods wieder auf einem Golfplatz zu finden sein wird. Die wichtige Nachricht ist: Er hat überlebt.