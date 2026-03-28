Seltsam vertraut wirkt diese Nachricht und dieses Foto, in gewisser Weise auch erschreckend gewohnt: Von Tiger Woods gibt es bereits seit vielen Jahren einen sogenannten Mugshot, ein Polizeifoto, das in den USA immer nach einer Verhaftung auf der Station aufgenommen wird.
Festnahme von Tiger WoodsWie ein Mann, dem die Kontrolle über sein Leben abhandenkommt
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Wieder ein Unfall, wieder Polizei, erneut offene Fragen: Tiger Woods erlebt das nächste unrühmliche Kapitel seines Lebens nach der Sportlerkarriere – was ist los mit dem früheren Weltklasse-Golfer?
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