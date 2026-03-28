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Festnahme von Tiger WoodsWie ein Mann, dem die Kontrolle über sein Leben abhandenkommt

Lesezeit: 3 Min.

Tiger Woods in Palm Beach Gardens: Noch vor wenigen Tagen spielte er in Florida tatsächlich Golf.
Tiger Woods in Palm Beach Gardens: Noch vor wenigen Tagen spielte er in Florida tatsächlich Golf. Reinhold Matay/AP

Wieder ein Unfall, wieder Polizei, erneut offene Fragen: Tiger Woods erlebt das nächste unrühmliche Kapitel seines Lebens nach der Sportlerkarriere – was ist los mit dem früheren Weltklasse-Golfer?

Von Felix Haselsteiner

Seltsam vertraut wirkt diese Nachricht und dieses Foto, in gewisser Weise auch erschreckend gewohnt: Von Tiger Woods gibt es bereits seit vielen Jahren einen sogenannten Mugshot, ein Polizeifoto, das in den USA immer nach einer Verhaftung auf der Station aufgenommen wird.

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Kommentar von Felix Haselsteiner

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