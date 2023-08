Kommentar von Felix Haselsteiner

Tiger Woods ist ein Meister darin, das zu bekommen, was er möchte. Unzählige Geschichten gibt es über das Ego dieses einzigartigen Golfspielers, die meisten handeln von seinen großen Siegen, die er stets am meisten wollte, daher am meisten dafür arbeitete und sie am häufigsten bekam. Aber auch sonst: Frauen, Ruhm, Geld, Woods war ein Extremist darin, sein Leben genau so zu gestalten, dass er am Ende besser dastand als alle anderen. Mit einem unbeschreiblichen Willen strebte er dem Erfolg hinterher und dem Status, der ihm die einzigartige Position verschafft hat, nun wirklich alles zu bekommen, was ihm vorschwebt.