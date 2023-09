Fußball-Fans müssen sich beim Kauf von Tickets für die EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) auf eine enorme Preisspanne einstellen. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Dienstag bekannt gab, werden für die Gruppenphase insgesamt 270 000 Eintrittskarten der günstigsten Kategorie "Fans First" für 30 Euro verkauft, für Sitzplätze jeweils hinter den Toren. Ausnahme ist das Eröffnungsspiel mit Deutschland am 14. Juni in München mit Karten von 50 Euro an.

In die Preiskategorie unter 60 Euro fallen insgesamt eine Million Karten. Ab dem Achtelfinale werden die Tickets grundsätzlich teurer, as günstigste für das Finale in Berlin kostet 95 Euro. Die Karten der teuersten von vier Kategorien kosten in der Vorrunde 200 Euro, im Finale 1000. Buchbar sind zudem teurere Premium-Optionen für zentralere Plätze.

Der Kartenverkauf für 51 Spiele beginnt am 3. Oktober, dann werden zunächst 1,2 Millionen der 2,2 Millionen für Fans verfügbaren Karten über die Uefa-Internetseite (euro2024.com) angeboten. Nach der Gruppenauslosung in Hamburg (2. Dezember) folgt die nächste Verkaufsphase. Stehplätze und Papiertickets werden nicht verkauft, die Gesamteinnahmen sollen sich auf 2,3 Milliarden Euro belaufen. Pro Person dürfen vier Karten geordert werden, eine Tauschbörse ist geplant.