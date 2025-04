Unter dem Akronym ThuLa machen Marcus Thuram und Lautaro Martínez in der Serie A Furore. Das listige Sturmduo steht exemplarisch für die Art, wie es Inter Mailand zurück in die europäische Spitze geschafft hat.

Von Thomas Hürner

Marcus Thuram erkannte seinen Kompagnon sofort, klar tat er das. Thuram saß in seinem Sportwagen, er wollte gerade aus Appiano Gentile abfahren, dem Trainingsgelände von Inter Mailand. Und da stand er auf einmal an der Scheibe, Lautaro Martínez, sein treuer Sturmpartner, mit dem er auf dem Rasen schon die wildesten Sachen angestellt hat. Oder doch nicht? Schwer zu sagen. Der Mann an der Scheibe hatte offenkundig denselben biestigen Blick und dieselbe, sagen wir, mutige Igelfrisur, vor der sogar der ein oder andere Kampfhund zurückschrecken würde. Thuram war irritiert, doch nach prüfendem Blick lachte er los, er kriegte sich gar nicht mehr ein. Es handelte sich um einen Doppelgänger. Und zwar um einen derart realitätsgetreuen Lautaro, dass der Franzose selbst ein Selfie mit ihm einforderte und danach Lautaros Torjubel imitierte, mit überkreuzten Händen auf der Brust und ausgestreckten Zeigefingern.