The German One

Von Sven Haist, London

Keine andere Fußballnation hat England in den vergangenen Jahrzehnten mehr Schmerzen bereitet als Deutschland. Immer wieder scheiterte die englische Männer-Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften am Erzrivalen, meistens im Elfmeterschießen. Inzwischen wartet das schon so lange ungekrönte Mutterland des Fußballs bekanntlich seit dem einzigen WM-Heimsieg 1966 auf einen Titel. Diese Sehnsucht der Engländer soll nun dem Vernehmen nach – ausgerechnet – ein deutscher Trainer erfüllen.