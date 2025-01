Von Sven Haist, London

Womöglich konnte es Thomas Tuchel kaum noch erwarten, bis er am 1. Januar in seinem neuen Amt als Englands Fußball-Nationaltrainer offiziell loslegen konnte. Schon am ersten Premier-League-Spieltag des neuen Jahres zeigte er sich mehrmals auf der Insel, Tuchel besuchte vier Spiele binnen drei Tagen. Am Samstag war er beim Mittagsmatch Tottenham-Newcastle im Stadion, einige Stunden später auch beim Abendmatch Brighton-Arsenal. Am Sonntag sah er dann das Prestigeduell Liverpool-Manchester United und am Montagabend auch noch Wo­lverhampton-Nottingham. „Busy“, fleißig, sei der Neue aus Deutschland, schrieben die englischen Boulevardmedien beeindruckt.