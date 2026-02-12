Thomas Tuchel hat seinen Vertrag als Fußball-Nationaltrainer Englands vorzeitig verlängert. Der frühere FC-Bayern-Coach soll die Three Lions bis zur Heim-EM 2028 betreuen. Das neue Arbeitspapier des 52 Jahre alten Tuchel ist bis einschließlich des Turniers in zweieinhalb Jahren gültig. Die EM 2028 findet in England, Schottland, Irland und Wales statt. „Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit mit England zu verlängern“, sagte Tuchel, der seit Januar 2025 Nationalcoach ist. Sein bisheriger Vertrag galt nur bis zur WM in diesem Sommer in Nordamerika. Dort trifft England nach acht Siegen und 22:0 Toren in der Qualifikation in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama.