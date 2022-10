Thomas Müller erklärt, weshalb er sich mittlerweile verstärkt vegan ernährt - und was er vom neuen Offensivstil des FC Bayern hält. Ein Gespräch, in dem es zwangsläufig um die Wurst geht.

Interview von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

Die Nebenräume eines Kaufhauses in der Münchner Innenstadt, der Blick fällt auf den Viktualienmarkt mit seinen Obst-, Käse- und Wurstständen. Thomas Müller hat gerade einen Werbedreh abgeschlossen, für ein Start-up, für das er auch als Investor tätig ist: Greenforce, einen Produzenten veganer Lebensmittel. Müller, 33, steckt sein Geld jetzt also in veganes Rührei, veganes Hack und vegane Weißwürste - und das als Ur-Bayer im Kader des vom Metzgersohn und Wurstmagnaten Uli Hoeneß erfundenen FC Bayern München. Das legt ein Gespräch über bewusste Ernährung nahe - und darüber, wie weit sich die zuletzt etwas fleischlose Bayern-Offensive, die seit Sommer ohne Robert Lewandowski auskommen muss, vor dem Champions-League-Spiel an diesem Dienstag (21 Uhr im SZ-Liveticker) bei Viktoria Pilsen bereits gefunden hat. Nachdem Müller beim 2:2 am vergangenen Samstag in Dortmund nach einer Corona-Infektion noch gefehlt hatte, steht er gegen Pilsen wieder im Kader.