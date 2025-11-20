Thomas Müller wird sein Kanada-Abenteuer im kommenden Jahr fortsetzen. „Ja – volle Attacke“, antwortete der Fußball-Weltmeister von 2014 im kicker auf die Frage, ob er eine zweite Saison bei den Vancouver White Caps in der nordamerikanischen Major League Soccer spielen wird. Am Sonntag (3.30 Uhr MEZ) steht für den 36-Jährigen das Viertelfinale der Playoffs gegen Los Angeles FC um den früheren Bundesliga- und Premier-League-Profi Heung-Min Son an. „Gegen Los Angeles wird das Stadion mit 55 000 Zuschauern ausverkauft sein“, sagte Müller: „Seit einigen Tagen gibt’s keine Karten mehr, das muss man im Eishockeyland Kanada erst mal schaffen.“ Müllers Zwischenbilanz mit acht Toren und drei Vorlagen in neun Partien fällt positiv aus.