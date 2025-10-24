Natürlich hätte sich Thomas Müller zuletzt aus der Ferne äußern können zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (2:1). Zur Bedeutung der Rivalität, zu eigenen Heldentaten in vergangenen Duellen wie seinen Toren, als er zum ersten Mal gegen den BVB dabei war: 12. September 2009, von Trainer Louis van Gaal zur Halbzeit eingewechselt, die ersten zwei von insgesamt 150 Bundesliga-Treffern. Müller verzichtete auf all das, er blieb in seinem Hier und Jetzt. Genau deshalb lieben sie ihn in Vancouver wie in München, genau deshalb läuft dieses Experiment bislang so famos. Müller sagte: „Ich bin ein Kind der Bundesliga, also werde ich auf jeden Fall gucken und dem FC Bayern die Daumen drücken. Ich bin aber kein nostalgischer Typ und ich mache jetzt ja was anderes. Meine Gegenwart sind die Vancouver Whitecaps.“