Thomas Müller im US-FußballGänsehaut in Vancouver

Lesezeit: 5 Min.

Da hat er schon wieder einen Pokal: Thomas Müller hat auch in Kanada Gründe, sich zu freuen.
Da hat er schon wieder einen Pokal: Thomas Müller hat auch in Kanada Gründe, sich zu freuen. (Foto: Ethan Cairns/The Canadian Press/dpa)

Thomas Müller ist angekommen in Kanada: mit acht Toren in neun Partien, dem Gewinn des Landespokals und Platz zwei der Setzliste zum Start der Playoffs. Er nimmt die Leute in der Stadt mit – und Radio Müller sendet ambitionierte Botschaften.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Natürlich hätte sich Thomas Müller zuletzt aus der Ferne äußern können zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (2:1). Zur Bedeutung der Rivalität, zu eigenen Heldentaten in vergangenen Duellen wie seinen Toren, als er zum ersten Mal gegen den BVB dabei war: 12. September 2009, von Trainer Louis van Gaal zur Halbzeit eingewechselt, die ersten zwei von insgesamt 150 Bundesliga-Treffern. Müller verzichtete auf all das, er blieb in seinem Hier und Jetzt. Genau deshalb lieben sie ihn in Vancouver wie in München, genau deshalb läuft dieses Experiment bislang so famos. Müller sagte: „Ich bin ein Kind der Bundesliga, also werde ich auf jeden Fall gucken und dem FC Bayern die Daumen drücken. Ich bin aber kein nostalgischer Typ und ich mache jetzt ja was anderes. Meine Gegenwart sind die Vancouver Whitecaps.“

