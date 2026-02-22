Thomas Müller hat die Mission Meisterschaft mit den Vancouver Canucks erfolgreich gestartet. Der Finalist der Vorsaison kam zum Start der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gegen Real Salt Lake zu einem 1:0. Müller sprach von einem „schwer erkämpften Sieg“ und feierte den „Man of the Match“, Aziel Jackson. Der Angreifer hatte in der 53. Minute das Tor für die Kanadier erzielt. Der frühere DFB-Nationalspieler Timo Werner musste dagegen seine Premiere für die San Jose Earthquakes verschieben. Der 29-Jährige, soeben von RB Leipzig in die MLS gewechselt, fehlte beim 3:0 gegen Sporting Kansas City noch im Kader.