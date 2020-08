Von Philipp Crone

Am Anfang zuckt Thomas Müller einmal kurz. Der Stürmer des FC Bayern hat am Donnerstagvormittag gerade auf der Terrasse des Gebäudes von Möbel Höffner in Freiham Platz genommen und soll jetzt gleich als Werbegesicht in Szene gesetzt werden. Er wird dabei zwischen eher bemühten Einrichtungs- und ganz brennenden Fußballfragen - etwa der nach einem möglichen Wechsel von Lionel Messi zum FC Bayern oder dem anstehenden Supercup - so mühelos wechseln, als ginge es um Kurzpässe an der Mittellinie. Nur der Moment am Anfang bringt ihn kurz aus dem Gleichgewicht, sein Lächeln verrutscht für eine Sekunde. Neben ihm sagt der Geschäftsführer des Hauses: "Wenn's frei ham, kommen's nach Freiham." Ist vielleicht eher ein Möbelhaus-Humor. Müller rückt sich sofort das Mikrofon zurecht, er will jetzt übernehmen. Denn es gibt einiges zu sagen, und nicht nur Lustiges.

Das Schöne an der Fußballsprache ist ja, dass man sie universell einsetzen kann. Müller jedenfalls ist beim Fußballschauen vor dem Fernseher daheim "sehr flexibel", das geht sowohl in der Küche als auch im Wohnzimmer auf der Couch. Und man erfährt, dass die Einrichtung der Müllers eine Mischung aus Landhaus-Stil und Moderne ist. Der 30-Jährige gibt gemütliche Antworten, auch wenn die Pressekonferenz in dem Fall nur der permanente Versuch ist, Antworten auf Fußballthemen zu bekommen, ohne dass die Gastgeber allzu verstimmt sind, weil sich die Journalisten nicht für ihre Produkte interessieren. Also geht es vor allem um den FC Bayern.

Ob es denn nach dem Triple genausoweitergehen könne mit den Erfolgen, ist eine Frage. Müllers Lächeln verzerrt sich minimal. Man sei "gut aufgestellt", eine bewährte Formulierung bei so einer Frage, aber eigentlich nicht müllerisch. Neben "Top-Transfer" Leroy Sané kämen noch "andere Veränderungen". Zu denen Messi aber nicht gehört. Messi sei "mit der beste Fußballer des Planeten, auch rückwirkend auf die vergangenen 100 Jahre gesehen". Warum nicht nach München? "Ich habe ein zwei Mal in den letzten Monaten mit unserem Finanzvorstand gesprochen ..."

Die fehlenden Zuschauer bei Geisterspielen, gerade vor dem Hintergrund, dass es vorerst keine Großveranstaltungen geben soll, sieht Müller differenziert, fast philosophisch. "Wir sind Profis, es wird von uns verlangt, dass wir uns an die Gegebenheiten bestmöglich anpassen." Man könne auch ohne Zuschauer gut kicken. Aber für ihn sei es "nicht vorstellbar, die nächsten 50 Jahre Fußball ohne Zuschauer" zu spielen. Für die Spieler sei das "deutlich weniger befriedigend, denn du spielst ja auch, um dich zu präsentieren und zu begeistern". Wie viel Herzblut da übertragen werde normalerweise bei einem Finale mit Fans, "das kannst du nicht ersetzen".

Das nächste Spiel, das Supercup-Finale gegen Sevilla, ist für Müller noch weit weg, obwohl sogar 3000 Bayern-Fans zugelassen werden sollen. "Wann ist denn der genau?", fragt Müller (24. September). Aber er setze sich ja eh nur in den Bus und dann würde ihm schon gesagt, wo es hingehe.

Müller redet, lacht, Fragen sind für ihn im Gegensatz zu den allermeisten Berufskollegen ja fast immer vor allem Steilvorlagen, nie etwas Bedrohliches. Und auch wenn Ex-Präsident Uli Hoeneß den Spielern gerade Urlaub verordnet hat, sagt Müller auf die entsprechende Frage nur, dass es doch wunderbar sei, auf einer Terrasse etwas zu quatschen. Reden und vor allem Albern ist für den Mann aktive Erholung.

Einmal noch wird es ernst. Müller soll das Triple einordnen, ehe er nach Hause darf. 2013, der bis dahin letzte Triple-Triumph, sei eine Traumabewältigung gewesen nach dem verlorenen Championsleague-Finale 2012. "Diesmal war es ähnlich, weil der Verein auch eine schwierigere Phase hatte in den letzten Jahren." Die Bayern wurden ja zum Teil nur noch Meister, acht Mal nacheinander, und haben sonst außer DFB-Pokalen fast nichts gewonnen. Aber so erfolgsbewusst muss eine Werbefigur wohl formulieren.