Müller ist nach der Klub-WM in den USA, seinem letzten Turnier mit den Bayern, derzeit im Urlaub. Nach einem Vierteljahrhundert – mit 13 Meistertiteln, sechs Siegen im DFB-Pokal und zwei Triumphen in der Champions League – hatte er bei seinem Jugendverein keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Der Ex-Nationalspieler war als Profi bislang nur für die Bayern aufgelaufen.Dass er seine Laufbahn nicht beendet, sondern es noch mal bei einem anderen Verein probiert, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Die MLS, in der seit Jahren schon etliche Fußballer zum Ende ihrer Karriere unterkommen, scheint eine reizvolle Alternative zu sein. Jüngst hatte Müller schon mit „entfernteren und exotischen Ländern“ als mögliche Destinationen geliebäugelt.