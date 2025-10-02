Erst versenkte er einen Elfmeter zum 300. Treffer seiner Karriere, dann feierte er mit seinen Teamkollegen den historischen Pokalsieg: Thomas Müller hat Titel Nummer 35 seiner Karriere gewonnen. Durch den 4:2-Erfolg mit seinen Vancouver Whitecaps im Finale des kanadischen Pokal-Wettbewerbs gegen den kleinen Lokalrivalen Vancouver FC zog der Angreifer an seinem 2014-Weltmeisterkollegen Toni Kroos (34 Titel) vorbei und ist nun nach Titel gerechnet erfolgreichster deutscher Fußballer.

„Ich würde lieber sagen: ‚Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands.'“, sagte Müller der SportBild: „Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto.“ Kroos, der seine Karriere 2024 beendet hatte, gewann allein sechsmal die Königsklasse. Müller, der noch bis Ende 2026 in Vancouver unter Vertrag steht, holte diesen Titel zweimal.

„Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger. Fußball spiele ich nicht für meine ‚Titel-Legacy‘, sondern weil ich es einfach liebe, auf dem Platz zu stehen“, so der langjährige Bayern-Profi. Müller durfte sich in der Nacht zu Donnerstag gleich doppelt freuen. Neben dem Titel bekam er nach dem kanadischen Pokalfinale, in dem er das 1:0 auflegte und das 2:0 selbst erzielte, noch auf dem Platz auch eine Torte für sein 300. Tor auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene überreicht. „Zählt ihr die Tore in Trainingseinheiten mit?“, fragte er scherzhaft und pustete die Kerzen dann mit einem breiten Grinsen aus.

Müller und seine Whitecaps sicherten sich mit dem Pokalerfolg gleichzeitig auch einen Platz im CONCACAF Champions Cup (vergleichbar mit der Champions League in Europa) für die nächste Saison. Ein Ende der Titeljagd ist also nicht in Sicht – zumal die Playoffs in der Liga (MLS) ja noch nicht einmal begonnen haben.