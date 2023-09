Von Christof Kneer

Entweder spielt Thomas Müller auf der falschen Position, oder er ist beim falschen Verein. "Ich werde mir meine Rollen suchen, in denen ich nützlich sein kann", sagte Müller am Samstagabend nach dem 2:1-Sieg in Mönchengladbach, und das war eigentlich ein großer Satz. Zumal ihn Müller noch präzisierte: "Das kann die Startelf sein, das kann ein Einsatz von außen sein." Es war, als sei endlich etwas laut gesagt worden, was bisher nur geflüstert werden durfte, und dann auch noch von der Hauptperson selbst. Fürs Protokoll bleibt also festzuhalten, offiziell und in allen TV-Archiven einsehbar: Thomas Müller, der aufgrund seines Thomas-Müller-Daseins bisher immer immer immer spielen musste und damit schon manche Trainer in Verlegenheit brachte, bietet eine (gelegentliche) Reservistenrolle selbst an.