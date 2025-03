SZ Plus Neuer Film auf Amazon Prime : Thomas Müller, der Mann aus dem Zylinder

Die Premiere eines Films über Thomas Müller wird begleitet von der Frage, ob seine einzigartige Karriere in diesem Sommer enden wird. Die Doku besticht mit knackiger Kritik an den Trainern Tuchel und Nagelsmann – und Einblicken in Müllers private Welt.